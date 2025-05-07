Как Черчилль пытался украсть Победу у СССР весной 1945 года

Успехи Красной Армии весной 1945 года стали «костью в горле» для британского премьера Уинстона Черчилля. Он призывал американцев первыми ворваться в Берлин, а сразу после капитуляции Германии решил неожиданно ударить по советским войскам в Европе.

Отношения внутри антигитлеровской коалиции были сложными. Американцы придерживались конструктивной линии. И президент Соединенных Штатов Франклин Делано Рузвельт, и начальник штаба армии США генерал Джордж Маршалл искренне поддерживали СССР.

Британия же для Советского Союза была союзником поневоле. Она со страхом наблюдала, как Красная армия, громя немцев, возвращает величие имперской России. Лондон пугала возможность возвращения Москвы в большую европейскую политику. Поэтому Черчилль все четыре года войны держал «фигу в кармане».

Бросок на Берлин

«Если русские возьмут Берлин, они будут чересчур гордиться», — заявил однажды Черчилль. С его подачи британское командование стало вынашивать планы по захвату столицы Третьего рейха, чтобы лишить Красную армию заслуженного триумфа.

Британский премьер пытался убедить верховного главнокомандующего войсками союзников в Европе, американца Дуайта Эйзенхауэра. «Если мы сознательно оставим русским Берлин, хотя могли бы его взять, то это может укрепить их убеждение,… что всё сделано ими», — писал в марте 1945 года Черчилль генералу.

Эйзенхауэр встретил британское предложение с неприятием, а затем и вовсе отверг его. Он, как главком, даже отобрал у британского командования одну из армий, которая теоретически могла быть брошена на Берлин.

Американский генерал посчитал предложение Черчилля откровенной авантюрой. По мнению военного историка, кандидата исторических наук Алексея Исаева, союзники гипотетически могли бы взять столицу Германии раньше Красной армии только в одном случае — если бы немцы вообще им не сопротивлялись.

В итоге Эйзенхауэр остался верен союзническому долгу перед СССР. Он написал маршалу Георгию Жукову: «На Берлин мы не идем».

Операция «Немыслимое»

Не успокоился Черчилль и после капитуляции Германии. Ему в голову пришла безумная идея совместными силами США и Британии ударить по Красной армии в Западной Европе.

Британский премьер отдал приказ командованию ВС о разработке плана операции под названием «Немыслимое». 22 мая 1945 года план войны против СССР лег на стол Черчиллю. Документ предполагал, что 47 английских и американских дивизий без объявления войны нанесут внезапный удар по советским войскам.

Но случилось странное. Войска союзников не только не атаковали Красную армию, но даже уступили ей часть территории Германии. Дело в том, что в апреле в ходе наступления британцы вторглись в советскую зону оккупации, заранее оговоренную на конференции в Ялте.

Советские военные власти попросили английские войска покинуть эту зону, британцы собрали вещи и безропотно ретировались. США тогда было не до безумных планов Черчилля. Американцам требовалась помощь Красной армии в борьбе с Японией. Операция «Немыслимая», действительно, оказалась немыслимой.

Смертельный удар

Летом 1945 года американские войска находились в «двух шагах» от Японии. Планировалась высадка на японские острова. Это была очень сложная операция без гарантии на успех. Верховный главнокомандующий союзными войсками на Тихом океане Дуглас Макартур оценивал возможные потери в десятки, а то и сотни тысяч человек.

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От этой проблемы могла избавить Красная армия. Москва пообещала Вашингтону, что через три месяца после окончания войны в Европе советские войска нанесут удар по Маньчжурии. В этом регионе Китая были размещены критически важные предприятия японской промышленности. Без них Япония лишалась возможности продолжать войну.

И ровно через три месяца, день в день Красная армия нанесла сокрушительный удар по миллионной Квантунской армии в Маньчжурии. Советские войска, имевшие колоссальный опыт Великой Отечественной войны, разбили японцев всего за две недели. Судьба Японии была предрешена.

Американцы прекрасно понимали значение этой операции. Представитель СССР генерал-лейтенант Кузьма Деревянко принял участие в церемонии подписании акта о капитуляции Японии, состоявшейся 2 сентября 1945 года на борту линкора «Миссури».

Так, несмотря на козни Черчилля, Красная армия блестяще поставила точку не только в Великой Отечественной, но и Второй мировой войне.