Праздник без зрителей: парад Победы прошел в Новосибирске

Парад Победы в 2020 году в Новосибирске планировали провести без зрителей. Это удалось лишь отчасти. Люди нашли способы увидеть вживую марширующих военных, посмотреть на новейшие танки, ракетные комплексы, истребители и ударные вертолеты.

Провести «закрытые» парады 24 июня по всей стране решили из-за пандемии коронавируса. Количество заражений, согласно официальной статистике, уменьшилось, но о завершении эпидемии говорить рано. Массовые мероприятия пока под запретом.

В Новосибирске перед парадом перекрыли ряд центральных улиц и закрыли станцию метро — «Площадь Ленина».

Обычно многолюдная площадь Ленина была практически пуста. Здесь собрались чиновники и представители СМИ.

Органично рядом с тяжелыми монументами ушедшей советской эпохи и парадной символикой смотрелись только военные в парадной форме. На лицах военных, как дань времени и необходимость — медицинские маски.





Но совсем отогнать любопытных зрителей от площади не получилось. Люди настойчиво шли к ограждениям, откуда можно было увидеть хотя бы часть парада. Если можно было остановиться, останавливались, смотрели, снимали.

Самыми везучими оказались жители близлежащих домов, окна которых выходят на площадь. Некоторые вынесли стулья на балконы и любовались зрелищем.

Особо находчивые предпочли занять места повыше — на крышах. Например, девушка в белом платье на крыше одного из домов не просто смотрела, а устроила целую фотосессию на фоне проходящих внизу парадных расчетов.

Танки и песни

В среду по центру города прошли более 2,2 тысячи человек и рекордное количество военной техники — 76 единиц.

С воздуха немногочисленных зрителей приветствовали транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

Впервые в Новосибирске в парадном строю прошли модернизированные танки Т-72Б3. Это новейшая модификация основного боевого танка Т-72.

Максимальная скорость — 60 километров в час. Запас хода — 500 километров. Масса танка — 46 тонн. И всю тяжесть боевых машин ощутил на себе асфальт в центре города. Гусеницы легко разбивали дорожное полотно.

К слову, в Москве и Санкт-Петербурге на металлические гусеницы танков во время парада устанавливают специальные асфальтоходные башмаки из полиуретана, чтобы минимизировать ущерб дорожному покрытию.

Традиционно многолюдный по праздникам Первомайский сквер также был оцеплен полицейскими. В 2020 году в день проведения парада по тенистым аллеям сквера гуляли только голуби.

А на остановке возле сквера мужчина взял в руки баян и начал наигрывать мелодии песен военных лет лет — к большому удовольствию проходящих граждан и стоящих рядом полицейских.

Посмотреть парад мужчину не пустили: «Никуда не пустили, — сказал он. — Но я все-равно вышел, чтобы поддержать сегодня людей и самому "оторваться"».