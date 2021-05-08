Сторонники Навального покинули Россию

Россию покинули около 40 ключевых соратников оппозиционера Алексея Навального, они переехали в Грузию.
Десятки соратников Навального в своих соцсетях публикуют фотографии, где в геотегах в шутку указывают, что находятся в Дагестане, Саратове, Московской области и других регионах, первым на это обратил внимание Telegram-канал Sota.Vision.
При этом их реальное нахождение — Грузия. Среди тех, кто переехал в эту страну — Руслан Шаведдинов, Екатерина Мартинович, Илья Пахомов, Ольга Гусева, Анастасия Кадетова, Георгий Албуров с женой Анной Велликок и другие.
Оппозиционеры также перевезли в Грузию студию YouTube-канала Навального, пишет РБК. Туда уже отправлена наиболее дорогостоящая часть техники телеканала, другая не была отправлена из-за нецелесообразности отправки, так как перевозка стоит слишком дорого.
Ранее руководитель региональных штабов Навального Леонид Волков объявил об их роспуске. По его словам, сохранение работы штабов в нынешнем виде невозможно, потому что они в любом случае попадут под статью об экстремизме.
maks420я что т не видел что б народ отдыхал все как работали так и работают
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