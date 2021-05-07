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Житель Омской области на шашлыках проткнул знакомого шампуром

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Житель Называевского района Омской области ответит за вред здоровью знакомого, причиненный по неосторожности, – по данным полиции, он случайно проткнул его живот шампуром.

По информации ГУ МВД по региону, 24-летний житель Называевского района в среду попал в больницу с проникающим ранением в живот и повреждением печени. Выяснилось, что травму он получил в гостях на шашлыках.

«Потерпевший находился на улице у мангала, следил за огнем, готовые партии шашлыков заносил на веранду дома, где проходило застолье. Его приятель снимал мясо с шампуров и передавал их обратно. В очередной раз мужчина направился к двери, чтобы передать другу пустые шампуры, а тот наоборот, входил на веранду. В дверях они столкнулись, входивший наткнулся животом на шампур, который был в руке у его товарища», – описала ЧП полиция.

Друзья оказали омичу первую помощь и доставили его в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Результат его расследования зависит от дальнейшего самочувствия и состояния здоровья сельчанина», – говорится в сообщении ведомства.

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