Житель Омской области на шашлыках проткнул знакомого шампуром

Житель Называевского района Омской области ответит за вред здоровью знакомого, причиненный по неосторожности, – по данным полиции, он случайно проткнул его живот шампуром.

По информации ГУ МВД по региону, 24-летний житель Называевского района в среду попал в больницу с проникающим ранением в живот и повреждением печени. Выяснилось, что травму он получил в гостях на шашлыках.

«Потерпевший находился на улице у мангала, следил за огнем, готовые партии шашлыков заносил на веранду дома, где проходило застолье. Его приятель снимал мясо с шампуров и передавал их обратно. В очередной раз мужчина направился к двери, чтобы передать другу пустые шампуры, а тот наоборот, входил на веранду. В дверях они столкнулись, входивший наткнулся животом на шампур, который был в руке у его товарища», – описала ЧП полиция.

Друзья оказали омичу первую помощь и доставили его в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

«Результат его расследования зависит от дальнейшего самочувствия и состояния здоровья сельчанина», – говорится в сообщении ведомства.