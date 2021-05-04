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Врач назвал смертельные последствия заложенности носа

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заложенность носа грозит тяжелыми последствиями для организма вплоть до летального исхода, рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.

Врач отметил, что пазухи носа занимают почти половину головы. Хроническая заложенность в пазухах может привести к синуситу — это воспаление слизистой оболочки пазух носа, пишет «Вечерняя Москва».

«Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может "прорваться" в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека», — отметил Ульянов.

По словам эксперта, если пазухи не функционируют и у человека постоянно заложен нос, ему требуется серьезное лечение. Без него воспалительный процесс будет постепенно распространяться, вызывая сильные головные боли.

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