Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток

Краснокнижные утки этой весной не прилетели на озера Даурского заповедника в Забайкалье. Но на водоемы вернулись даурский, серый и черный журавли, сообщил пресс-центр заповедника.

Орнитологи Даурского заповедника провели весеннюю «пернатую инвентаризацию». Специалистам необходимо было узнать, сколько птиц прилетело, какие виды преобладают, где они расселяются, отдыхают и хватает ли им воды.

По словам орнитолога Светланы Бальжимаевой, по разнообразию видов представителей семейства утиных оказалось много, а вот численность небольшая. Краснокнижных видов среди уток нет. Но домой вернулись даурский, серый и черный журавли, гуси-сухоносы, гуси серые и гуменники, а также лебеди — малые и кликуны.

В этом году сотрудники заповедника обследовали 55 озер на территории Ононского, Борзинского и Агинского районов. Как выяснилось, 20 водоемов оказались сухими. Они не наполнились водой прошлой осенью и весна также не принесла им влагу.

Озера — это главные пункты отдыха и подкормки. Поэтому чем больше из них оживет, тем больше они привлекут крылатых гостей.