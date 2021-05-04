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Озера Забайкалья остались без краснокнижных уток

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-центр Даурского заповедника

Краснокнижные утки этой весной не прилетели на озера Даурского заповедника в Забайкалье. Но на водоемы вернулись даурский, серый и черный журавли, сообщил пресс-центр заповедника.

Орнитологи Даурского заповедника провели весеннюю «пернатую инвентаризацию». Специалистам необходимо было узнать, сколько птиц прилетело, какие виды преобладают, где они расселяются, отдыхают и хватает ли им воды.

По словам орнитолога Светланы Бальжимаевой, по разнообразию видов представителей семейства утиных оказалось много, а вот численность небольшая. Краснокнижных видов среди уток нет. Но домой вернулись даурский, серый и черный журавли, гуси-сухоносы, гуси серые и гуменники, а также лебеди — малые и кликуны. 

В этом году сотрудники заповедника обследовали 55 озер на территории Ононского, Борзинского и Агинского районов. Как выяснилось, 20 водоемов оказались сухими. Они не наполнились водой прошлой осенью и весна также не принесла им влагу.

Озера — это главные пункты отдыха и подкормки. Поэтому чем больше из них оживет, тем больше они привлекут крылатых гостей.

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