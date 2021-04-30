Теплая погода установится на майских праздниках в Иркутской области

Теплые майские праздники пообещали синоптики жителям Иркутской области. Температура днем поднимется до 13 градусов выше нуля, сообщил региональный гидрометцентр.

В первые три дня мая в Иркутской области ожидается переменная облачность и местами — небольшие осадки. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Температура ночью в субботу около 4 градусов тепла, в воскресенье столбик термометра поднимется до плюс 5. Днем в большинстве районов от 8 до 13 градусов выше нуля, и только по северным районам ожидается не больше 7 градусов тепла.