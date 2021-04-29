Мошенник в Иркутске провел «мастер-класс» на камеру

Полицейские в Приангарье задержали мужчину, специализирующегося на телефонных мошенничествах. Он показал на камеру, как за несколько минут выманить деньги у незнакомого человека.

По данным МВД, мужчине удалось обмануть не менее десяти жителей Иркутской области и Бурятии. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: звонил потерпевшим и представлялся их дальним родственником или знакомым.

После нескольких наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помощи в решении возникшей трудности на заправке, для которой требовалось перевести на карту якобы сотрудника АЗС денежные средства в размере от двух до четырех тысяч рублей. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами.

Подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Под запись набрал случайный номер, и во время разговора собеседница согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей.

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.