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Герой России из космоса выбрал участок для будущего дома на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: NASA

Герой России, космонавт-испытатель Сергей Ревин, наблюдая за Землей из космоса, присмотрел для себя участок на Алтае, где хотел бы построить дом.

Он выбрал Алтай, потому что считает, что это чуть ли не самое красивое место на планете, если смотреть с корабля. Позднее он приобрел его в собственность, причем, бесплатно, так как государство выдает земли особой категории граждан в рамках закона «О Героях Российской Федерации».

«Нам положено в любом месте взять, и я выбрал в Усть-Коксинском районе Республики Алтай, в верховье Катуни. Но я там ещё ничего не построил. Всё собираюсь приехать, но пандемия…», – цитирует космонавта портал «Недвижимость Алтая».

Ревин планирует построить на Алтае дом, который, скорее всего, будет небольшим, учитывая то, что и площадь участка маленькая. Какая именно, он не уточняет, но признается, что любит эти места. Причем Горный Алтай он любит больше степного.

«Мы ездили в Барнаул с семьёй Г. С. Титова, и в музей имени Германа Степановича, и до сих пор мы общаемся с его семьёй. Был и в Белокурихе, и на горе Синюхе, катался на лыжах. Мне нравится Алтай. Правда, особенно, Горный Алтай. Туда дальше, в Горный Алтай, я езжу, и у меня даже там есть маленький кусочек земли», – рассказал он в ходе онлайн-встречи со школьниками и студентами в Барнауле.

Отвечая на вопросы ребят, он рассказал о жизни в космосе. Например, как к ним иногда прилетает с земли грузовик с апельсинами, как они по полгода летают вокруг планеты, о том, видят ли там бога и есть ли жизнь на Марсе. Основным его занятием во время долгих полетов является фото- и видеосъемка. Материалы после он использует не только для диссертации, но и для демонстрации всем заинтересованным.

«Я много из космоса фотографировал Алтай. Долины, предгорья, ущелья, разломы – всё это очень симпатично. Быстро, правда, пролетаешь. Как-то раз на восходе солнца довелось заснять гору Белуху с необычной подсветкой и белой шапкой на вершине. Очень красиво», – поделился он.

Сергею Ревину 55 лет. Он имеет звание Героя России, старшего лейтенанта запаса, космонавта-испытателя отряда Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Он 113-й космонавт России и 526-й космонавт мира.

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Республика Алтай #О людях
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