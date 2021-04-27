Конфликт охранницы и пятиклассника в Кемерове привлек внимание СК

Сотрудница частного охранного предприятия и гардеробщица одной из школ в Кемерове несколько раз ударили ученика пятого класса, идет проверка, сообщило СУ СК РФ по Кузбассу.

Видео о конфликте школьника и двух женщин в школе №50 появилось в паблике «Инцидент Кузбасс» в соцсети «ВКонтакте». Женщина, предположительно гардеробщица, не пускает мальчика в помещение к охраннице. Последняя в ходе ссоры несколько раз ударила пятиклассника. Пользователи написали, что ученик щелкал семечки и мусорил.

Следователи увидели ролик и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Максимальное наказание — четыре месяца ареста.