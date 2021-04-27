Новосибирские аграрии предложили специалистам бесплатное жилье и еду

Агропромышленные холдинги и небольшие фермы в Новосибирской области в разгар посевной кампании готовы нанимать как специалистов с опытом, так и новичков. А опытных работников готовы бесплатно кормить и содержать, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работы».
Средняя зарплата специалиста — 35 тысяч рублей.
Столько готовы платить, например, разнорабочему. А опытные кадры могут рассчитывать и на более
высокие заработки. Так, тракторист в Бердске будет получать 50 тысяч рублей в
месяц, механизатор в Татарском районе – 60 тысяч рублей.
Работодатели предлагают специалистам переехать в район и
обещают предоставить жилье. А трактористу-машинисту на время посевных
работ — бесплатное ежедневное питание три раза в день.
Некоторые работодатели готовы нанимать опытных специалистов не только при проведении сезонных работ. К примеру, трактористу-механизатору частной птицефермы зимой поручат чистку дорог от снега и подготовку техники к весне, резюмировала представитель пресс-службы.