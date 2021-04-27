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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Новосибирские аграрии предложили специалистам бесплатное жилье и еду

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Агропромышленные холдинги и небольшие фермы в Новосибирской области в разгар посевной кампании готовы нанимать как специалистов с опытом, так и новичков. А опытных работников готовы бесплатно кормить и содержать, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работы».

Средняя зарплата специалиста — 35 тысяч рублей. Столько  готовы платить, например, разнорабочему. А опытные кадры могут рассчитывать и на более высокие заработки. Так, тракторист в Бердске будет получать 50 тысяч рублей в месяц, механизатор в Татарском районе – 60 тысяч рублей.

Работодатели предлагают специалистам переехать в район и обещают предоставить жилье. А трактористу-машинисту на время посевных работ — бесплатное ежедневное питание три раза в день.

Некоторые работодатели готовы нанимать опытных специалистов не только при проведении сезонных работ. К примеру, трактористу-механизатору частной птицефермы зимой поручат чистку дорог от снега и подготовку техники к весне, резюмировала представитель пресс-службы.

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Новосибирск #Рынок труда
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Топ комментариев

025Maks

Полюбому, они сами бухие были, и барагозили по полной... вот егерь и отработал.

ychuxa

да не будет никакого усиления( как это не печально), огромная вероятность, что до конца года 100 будет...

Grossmeister38rus

необязательными для некоторых компаний )))

jeryakob

Ктото же из создателей этой корзинки хотел прожить на 11 тыс . Но блин, деньги кончились в первый день,...
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