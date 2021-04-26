Разгадана тайна аномального космического излучения

Международная группа астрономов раскрыла природу загадочного космического излучения огромной мощности, ранее зафиксированного исследователями.

Источник гамма-лучей сверхвысокой энергии долгое время оставался нераскрытым. Наблюдение за скоплением мощных пульсаров с помощью обсерватории HAWC позволило ученым установить, что за аномальным излучением стоят так называемые плерионы.

Плерион — туманность, окружающая пульсар. Такая туманность подпитывается энергией от «ветра» пульсара и сама становится источником высокоэнергетического гамма-излучения, говорится в материале, опубликованном изданием Phys.org.

Астрономы считают, что такое необычное излучение является общей особенностью для этих объектов. Новые данные позволят уточнить природу самых мощных гамма-лучей, зафиксированных в нашей галактике.