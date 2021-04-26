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Ребенок в Бурятии утонул во время игры в рыбалку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители Баргузинского района Бурятии обратились в субботу в экстренные службы с заявлением о пропаже семилетнего мальчика. Его тело достали из воды на следующее утро, следователи предполагают, что ребенок погиб во время игры.

В субботу в единую диспетчерскую службу поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика в одном из сел. На место немедленно выехали спасатели, передала пресс-служба республиканского ГУ МЧС. На следующее утро в реке на окраине села обнаружили тело ребенка.

По данным регионального СУ СК России, в субботу вечером два мальчика прибежали на берег реки на окраине деревни и стали играть в рыбалку. Один из них с палкой в руках вышел на лед и дошел до середины русла с проталиной и открытой водой. На скользкой поверхности ребенок не удержался на ногах и упал за кромку.

Мальчика подхватило течение, унесло ниже и затянуло под лед. Его друг, испугавшись, убежал домой и промолчал о случившемся. Через некоторое время родители пропавшего мальчика стали искать ребенка и выяснили, что он упал в реку. Под утро местные жители нашли тело мальчика, прорубили лед, под которым оно находилось, и извлекли из воды.

Региональный Следственный комитет проводит проверку и устанавливает полную картину происшествия. По ее результатам специалисты примут соответствующее правовое решение.

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Бурятия #Происшествия
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