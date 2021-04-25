Соратник Горбачева рассказал о роли Украины в развале СССР

Нежелание руководства Украинской ССР подписывать новый союзный договор предопределило развал Советского Союза, уверен соратник первого президента СССР Михаила Горбачева Виктор Мироненко.

Именно в тот момент, когда украинский лидер Леонид Кравчук принял решение не подписывать договор, возник вопрос о том, возможен ли вообще Союз без Украины, сказал Мироненко в интервью «Ленте.ру».

«Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вел бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено», отметил он.

Мироненко в 1986-1990 годах был первым секретарем ЦК ВЛКСМ, с 1988 по 1990-й — членом ЦК КПСС, с 1989 по 1991-й — народным депутатом СССР.