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Дела Навального
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Навальный прекратил голодовку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Алексей Навальный прекратил голодовку, объявленную им 31 марта в покровской колонии № 2, говорится в его Instagram. Он объяснил это рекомендацией лечащих врачей.

«У меня пропадает чувствительность участков рук и ног, и я хочу понять, что это и как это лечить, но с учетом прогресса и всех обстоятельств, начинаю выход из голодовки», — говорится в сообщении.

По словам Навального, врачи добились, чтобы он снял голодовку. «Их слова о том, что анализы показывают: "через минимальное время лечить будет некого"... ммм... кажутся мне заслуживающими внимания», — пояснил Навальный.

«По правилам это займет те же 24 дня и, говорят, это даже тяжелее. Так что пожелайте удачи», — сказано в сообщении.

Навальный отбывает наказание в колонии № 2 во Владимирской области после замену ему условного срока на реальный по делу «Ив Роше». 31 марта он объявил голодовку из-за «отсутствия нормальной медицинской помощи». Власти при этом заверили, что ему оказывается вся необходимая медпомощь.

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