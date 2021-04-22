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Автобусы на водороде запустят в российских городах

Источник:
РИА Новости
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Фото: Sibnet.ru

Первые автобусы на водородном топливе выйдут на улицы российских городов в 2024 году, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли России.

Транспорт на водороде разрабатывают по поручению президента Владимира Путина. Прототип должен появиться уже в этом году, до конца которого запланированы тестовые испытания.

«Создание транспортных средств на водородных топливных элементах считаем очень перспективным направлением, учитывающим климатические и иные особенности нашей страны», — рассказали РИА Новости в Минпромторге.

В ведомстве отметили, что широкое применение такого транспорта возможно лишь при наличии соответствующей заправочной инфраструктуры.

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Технологии #Недра и ТЭК #Техника #Автопром
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