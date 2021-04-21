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BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/bbcnews/

Британская компания BBC сняла фильм о Красноярске, жителей спросили о том, как они видят свое будущее.

В видеотри основных героя. Это художник Василий Слонов, который рассказывает о том, что в России грядет катастрофа, но пока не понятно, когда она разразится. Он показывает арт-объект в виде головы Путина с встроенными в нее лампочками.

Еще одна героиня — обычная мама малыша, которая в шоке от цен на продукты и говорит, что страшно выходить на какие-то акции, так как можно потерять работу или еще чего хуже.

Также британский журналист показывает, как на масленицу в «Роевом ручье» кормят медведя блинами. Директор зоопарка Андрей Горбань говорит, что россияне не хотят потрясений, и еще одну революцию наша цивилизация не переживет.

Видео в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию. «Ваши видео заставляют нас, я имею в виду русских, смеяться. Все так надумано», — написала одна из пользователей.

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Иркут 69

Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..

Uynachalnica

Цитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...

anetodiretu

этот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...

Nik3316

ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...
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