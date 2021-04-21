BBC сняла видео о Красноярске и грядущей катастрофе

Британская компания BBC сняла фильм о Красноярске, жителей
спросили о том, как они видят свое будущее.
В видеотри основных героя. Это художник Василий Слонов,
который рассказывает о том, что в России грядет катастрофа, но пока не понятно,
когда она разразится. Он показывает арт-объект в виде головы Путина с
встроенными в нее лампочками.
Еще одна героиня — обычная мама малыша, которая в шоке от
цен на продукты и говорит, что страшно выходить на какие-то акции, так как
можно потерять работу или еще чего хуже.
Также британский журналист показывает, как на масленицу в «Роевом
ручье» кормят медведя блинами. Директор зоопарка Андрей Горбань говорит, что
россияне не хотят потрясений, и еще одну революцию наша цивилизация не
переживет.
Видео в соцсетях вызвало неоднозначную реакцию. «Ваши видео
заставляют нас, я имею в виду русских, смеяться. Все так надумано», — написала
одна из пользователей.
Иркут 69Перефразируя с чиновного на русский, нас призывают затянуть пояса..
UynachalnicaЦитатачтобы ни один рубль не пропал зря, заявил российский лидер Владимир Путин. - они и раньше никуда...
anetodiretuэтот гад отжатые предприятия на свою бабу записывает, а в 2020 и 2019 годах она посредником на взятках...
Nik3316ну это еще ХТС, они по настоящему ржавых не видели...