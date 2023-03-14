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Мнение американцев о России рекордно ухудшилось

Источник:
Sibnet.ru
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Звезда на башне московского Кремля
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Девять из десяти жителей США негативно относятся к России, это самый низкий показатель со времен распада СССР, следует из результатов опроса Gallup.

Положительное мнение о России распространено только среди 9% жителей США. Подавляющее большинство американцев (90%) отрицательно относятся к России, причем 59% выбрали вариант «крайне неблагоприятно», говорится в исследовании Gallup World Affairs 2023.

В прошлом году «крайне неблагоприятно» относились к России 42%, а в 2021-м — 36%. До 2020 года крайне негативно относились к России не более 32%.

Мнение американцев о России не всегда было негативным. В конце 1980-х и начале 1990-х годов, когда холодная война подходила к концу, большинство в США благосклонно относились к Советскому Союзу, а затем и к России на фоне расширения сотрудничества между державами. Например, в 1989 году 62% американцев положительно относились к СССР.

В целом два десятилетия мнение американцев о России было положительным, исключая 1999 год, когда Москва и Вашингтон разошлись в вопросе Косово, и 2003 год, когда Путин выступил против военных действий США в Ираке.

Но в марте 2015 о положительном отношении к России заявили только 24% опрошенных, такое падение связывают с присоединением Крыма. После этого показатель не поднимался выше 30%. В начале прошлого года, когда Россия готовилась к вторжению в Украину, рейтинг одобрения упал до 15%.

Россия стала четвертой страной в опросе Gallup, получившей менее 10% одобрения американцев. Ей компанию составляют Иран, Ирак и Северная Корея.

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Политика #Мир #Говорят о России
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