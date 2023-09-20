Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Генассамблее ООН заявил, что «Россия заслужила ядерное разоружение». МИД России назвал эти слова «набором лживых штампов».

«Украина отказалась от своего третьего по величине ядерного арсенала, и мир решил, что Россия должна стать хранительницей такой силы. Однако история показывает, что именно Россия заслужила ядерное разоружение еще в 1990-е годы. И Россия заслуживает этого сейчас!» — сказал Зеленский.

Выступление президента Украины — «набор лживых пропагандистских штампов, повторенных уже сотни раз и многократно опровергнутых», написал в своем телеграм-канале посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«После напоминания Зеленского о ядерном оружии на площадке ГА ООН мир тихим вздохом поблагодарил предшественников за то, что Украину вовремя лишили ядерного военного потенциала», — отметил российский дипломат.

По словам Мирошника, «не будь Будапештского меморандума и передачи Киевом ядерного оружия России, мир сегодня стоял бы либо на грани ядерной катастрофы, либо уже сожалел о ее последствиях».

Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. В соответствии с договором Киев ликвидировал ядерный арсенал.