Такер Карлсон восхитился московским метро

Американский журналист Такер Карлсон начал публиковать в соцсетях итоги поездки в России, он поделился мнение по поводу московского метро.

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас. Как так получается, что у России есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране», — сказал Такер о станции «Киевская».

Карлсон отметил, что в московском метро, в отличии от американского, нет граффити, грязи, дурных запахов, бомжей, наркоманов, насильников и людей, которые могут столкнуть пассажиров на рельсы и убить.

Карлсон приезжал в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Оно вышло 9 февраля.