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Такер Карлсон восхитился московским метро

Источник:
Sibnet.ru
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станция метро
станция метро "Киевская" в Москве
Фото: A.Savin / CC BY-SA 3.0

Американский журналист Такер Карлсон начал публиковать в соцсетях итоги поездки в России, он поделился мнение по поводу московского метро.

«Эта станция была построена Иосифом Сталиным 70 лет назад. И как же она выглядит 70 лет спустя? Мы зашли и посмотрели, и то, что мы увидели, восхитило нас. Как так получается, что у России есть станция метро, которую люди используют каждый день для поездок на работу и домой, и она выглядит лучше, чем что бы то ни было в нашей стране», — сказал Такер о станции «Киевская».

Карлсон отметил, что в московском метро, в отличии от американского, нет граффити, грязи, дурных запахов, бомжей, наркоманов, насильников и людей, которые могут столкнуть пассажиров на рельсы и убить.

Карлсон приезжал в Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Оно вышло 9 февраля.

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