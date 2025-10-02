НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз изменил подход к санкциям против России

Источник:
Sibnet.ru
190 2

Евросоюз изменил подход к санкциям в отношении России и перешел к «жестким мерам» в 19-м пакете ограничений, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», — цитирует РИА Новости Урсулу фон дер Ляйен.

С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций, они коснулись более 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Жителям и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства участникам санкционных списков.

Евросоюз назвал срок полного отказа от российского газа
Еще по теме
Медведев назвал «показным» ультиматум Трампа
The Times написала о подготовке сына Кадырова к посту главы Чечни
Такер Карлсон восхитился московским метро
России предрекли попадание в матрицу 1917 года
смотреть все
Политика #Говорят о России #Санкции
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Питомцам Новосибирского зоопарка бросили яблоко со стеклом
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Почему птицы летают клином
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Обсуждение (2)
Картина дня
Кремль счел пока невозможной встречу Путина и Зеленского
Стубб заявил, что Трамп перешел к «кнуту» в отношениях с Россией
Представлен перечень авто для работы в такси
Дуров впервые рассказал о попытке отравления в 2018 году
О самом главном
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Все статьи
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

Кузня420лет

Lada Granta 14 лет назад на старте 240к₽, после ценник сильно изменился и сейчас "подрос" в 5 раз! Тут...

Wolf Hound

Цены на эти повозки скиньте раза в 3,тогда всё хорошо будет.

urbasik

Надо ещё ревизию провести в музеях Сибири.Там тоже одни Кехманы.

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...