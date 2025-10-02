Евросоюз изменил подход к санкциям против России

Евросоюз изменил подход к санкциям в отношении России и перешел к «жестким мерам» в 19-м пакете ограничений, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы не предлагаем больше поэтапные санкции, мы предлагаем гораздо более жесткие меры в отношении энергетики, финансовых услуг и торговли. И это в 19-м пакете санкций, который обсуждается прямо сейчас», — цитирует РИА Новости Урсулу фон дер Ляйен.

С февраля 2022 года Евросоюз ввел 18 пакетов санкций, они коснулись более 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Жителям и компаниям Евросоюза запрещается предоставлять средства участникам санкционных списков.