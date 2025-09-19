Европейская комиссия в рамках 19 пакета санкций против России предложит на год ускорит запрет на импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США требуют от Европы отказа от российских энергоносителей в кратчайшие сроки. В торговом соглашении сторон, заключенном в июле, есть пункт о полном отказе европейских стран от российских энергоресурсов в пользу американских.

Ранее Еврокомиссия предлагала ввести полный запрет на российский газ к 1 января 2028 года. Но накануне она предложит на год ускорит запрет на один год — к 1 января 2027 года, рассказали источники.

При этом Глава Минэнерго США Крис Райт накануне заявил, что Брюссель пообещал полностью прекратить импорт российского газа в любом виде к концу следующего года.