НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Евросоюз определился со сроком полного отказа от российского газа

Источник:
Reuters
237 1

Европейская комиссия в рамках 19 пакета санкций против России предложит на год ускорит запрет на импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

США требуют от Европы отказа от российских энергоносителей в кратчайшие сроки. В торговом соглашении сторон, заключенном в июле, есть пункт о полном отказе европейских стран от российских энергоресурсов в пользу американских.

Ранее Еврокомиссия предлагала ввести полный запрет на российский газ к 1 января 2028 года. Но накануне она предложит на год ускорит запрет на один год — к 1 января 2027 года, рассказали источники.

При этом Глава Минэнерго США Крис Райт накануне заявил, что Брюссель пообещал полностью прекратить импорт российского газа в любом виде к концу следующего года.

Путин продлил ответные санкции против Запада
Еще по теме
Россия подготовила ответ на агрессию Запада против Калининграда
Ким Чен Ын проследил за испытаниями беспилотников. ФОТО
Трамп заявил, что Путин «подвел» его
Верховный лидер Афганистана отключил интернет во всей стране
смотреть все
Политика #Мир #Недра и ТЭК
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Психолог объяснила склонность к накоплению ненужных вещей
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
Обвиняемый в убийстве американского политика Кирка объяснил мотив
Трамп сделал внушение Зеленскому
Обсуждение (1)
О самом главном
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Конфликт с ребенком: как ссориться правильно
Что спросить у работодателя на собеседовании
Если мало платят: подработка вместо увольнения
Все статьи
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Топ комментариев

korvinsS

https://3mx.ru/articles/dron-na-optovolokneЦитата(Улитка на склоне @ 18.9.2025, 0:11) Трудно конкурировать...

gena415

палата №6 нервно плачет в стороне . таких хрюков страна 404 ещё не озвучивала

D_I_A_B_L_O_o

во всех бедах как раз виноваты гомосеки или украинцы.

velam

Какую-то ахинею сочиняют, 7 воин остановили... , Там за 24 часа Трамп обещал все остановить, ну и что,где...