Путин продлил ответные санкции против Запада

Sibnet.ru
Президент Владимир Путин продлил действие ограничительных мер во внешней торговле против недружественных стран до 31 декабря 2027 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В перечне товаров, подпадающих под запреты и ограничения, есть технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника. Меры действуют в отношении юридических лиц из «недружественных стран».

В списке недружественных стран 49 государств — США, члены Евросоюза, Канада, Япония, Великобритания и ряд других. Все они вводили ограничительные меры после начала конфликта на Украине.

Первая редакция документа датирована 8 марта 2022 года, он был принят на фоне введенных странами Запада санкций. Изначально ограничительные меры действовали до конца 2023 года, затем российский лидер продлил их до 31 декабря 2025 года.

