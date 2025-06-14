The Times написала о подготовке сына Кадырова к посту главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров готовит 17-летнего сына-подростка Адама к власти, написала одна из самых известных мировых газет The Times.

«Адам — третий из сыновей Кадырова, но становится все более очевидным, что именно он является избранным преемником, который возглавит республику», — говорится в материале.

В последние месяцы Адам был назначен на множество должностей, в том числе на пост секретаря Совета безопасности.

В прошлом месяце Кадыров посетил Москву для встречи с президентом Владимиром Путиным, в ходе которой, по данным Al Jazeera, он якобы высказал идею о передаче власти Адаму, но получил отказ.

«Решающим фактором является Кремль, а Кремль не хочет Адама. Они не против, чтобы Чечня оставалась под властью клана Кадыровых, но их главная забота — стабильность в регионе, а Адам не способен ее обеспечить», — сказал профессор кафедры безопасности Карлова университета в Праге Эмиль Аслан.