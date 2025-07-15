Медведев назвал «показным» ультиматум Трампа

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не обратила внимания на «показной» ультиматум президента США Дональда Трампа, озвученный им на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте.

Пост, посвященный анонсированным Трампом мерам в отношении России, Медведев опубликовал в соцсети X на английском языке.

«Трамп предъявил Кремлю показной ультиматум. Мир содрогнулся, ожидая последствий. Воинственная Европа была разочарована. России было все равно», – написал Медведев.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что, если в течение 50 дней Москва и Киев не урегулируют конфликт, Соединенные Штаты введут в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины в размере 100%.