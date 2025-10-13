НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Россия помогла КНДР создать подводные лодки, утверждает Южная Корея

Источник:
Reuters
413 6

Россия, вероятно, помогала КНДР в строительстве подводных лодок, заявил глава Минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак, выступая в парламентском комитете обороны.

Северная Корея заявила о разработке подводных лодок, способных запускать баллистические ракеты и в доказательство провела испытательные запуски таких ракет с подводных платформ, пишет агентство Reuters. Удалось ли КНДР освоить запуск ракет с подводных лодок точно не известно. 

Ан Гю Бак утверждает, что вероятно, Северная Корея получает «различные технологии» для создания собственных подводных лодок. Он привел данные южнокорейской разведки, которая считает, что за последние два года Пхеньян и Москва намного увеличили военное сотрудничество.


Запасы высокообогащенного урана КНДР оценили в 2 тонны 
Еще по теме
«Хамас» освободил 13 последних израильских заложников
Лукашенко назвал Зеленского проблемой
Кремль заявил о «крайней обеспокоенности» темой Tomahawk
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России
смотреть все
Политика #Мир #Говорят о России
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Аномальные морозы придут в регионы Сибири
Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю
Миронов предложил ликвидировать фонд ОМС
Статуи острова Пасхи действительно «ходили», доказали ученые
Обсуждение (6)
О самом главном
Понять и обхитрить: пять способов победить вредность ребенка
Когда переходить на «ты» с коллегами
Как распознать ложь по методикам ФБР
Какие смайлы можно использовать в деловой переписке
Кто никогда не станет руководителем
Стоит ли возвращаться к бывшим
Все статьи
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выглядит затонувший «Титаник». ФОТО
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Самое обсуждаемое
47
Кремль предостерег Молдавию от ошибок «одного государства»
21
Ким Чен Ын потрогал Shaman’а
18
Красная икра подешевела в России
16
Путин объяснил поражение лайнера AZAL неисправностью ПВО
16
СМИ узнали, что США помогают Украине бить вглубь России