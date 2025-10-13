Россия помогла КНДР создать подводные лодки, утверждает Южная Корея

Россия, вероятно, помогала КНДР в строительстве подводных лодок, заявил глава Минобороны Южной Кореи Ан Гю Бак, выступая в парламентском комитете обороны.

Северная Корея заявила о разработке подводных лодок, способных запускать баллистические ракеты и в доказательство провела испытательные запуски таких ракет с подводных платформ, пишет агентство Reuters. Удалось ли КНДР освоить запуск ракет с подводных лодок точно не известно.

Ан Гю Бак утверждает, что вероятно, Северная Корея получает «различные технологии» для создания собственных подводных лодок. Он привел данные южнокорейской разведки, которая считает, что за последние два года Пхеньян и Москва намного увеличили военное сотрудничество.