Южная Корея оценила запасы высокообогащенного урана КНДР в две тонны

Северная Корея накопила две тонны высокообогащенного урана, заявил южнокорейский министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён со ссылкой на данные разведки.

«Необходимо это остановить. Даже в этот момент центрифуги на четырех объектах продолжают вырабатывать ядерный материал», — цитирует чиновника агентство «Ренхап».

Министр добавил, что усилия по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик и возобновление переговоров между КНДР и США может стать «прорывом» в этом направлении.

Оружие взрывной мощностью в одну килотонну может быть создано всего из 10 килограммов высокообогащенного урана.