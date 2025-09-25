НАВЕРХ
Южная Корея оценила запасы высокообогащенного урана КНДР в две тонны

«Ренхап»
Северная Корея накопила две тонны высокообогащенного урана, заявил южнокорейский министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён со ссылкой на данные разведки.

«Необходимо это остановить. Даже в этот момент центрифуги на четырех объектах продолжают вырабатывать ядерный материал», — цитирует чиновника агентство «Ренхап».

Министр добавил, что усилия по денуклеаризации Корейского полуострова зашли в тупик и возобновление переговоров между КНДР и США может стать «прорывом» в этом направлении.  

Оружие взрывной мощностью в одну килотонну может быть создано всего из 10 килограммов высокообогащенного урана.

Политика #Мир
