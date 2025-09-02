НАВЕРХ
КНДР создала мощный двигатель для межконтинентальных ракет

Источник:
ЦТАК
Ким Чен Ын посетил НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР
Фото: ©

В КНДР специалисты создали твердотопливный ракетный двигатель большой тяги для межконтинентальных баллистических ракет.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил НИИ Комплексного центра по исследованию химических материалов при Главном управлении ракетостроения КНДР, где разработали двигатель, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Двигатель изготовлен с использованием композиционного материала, армированного углеволокнами. Разработчики за два года провели восемь наземных испытаний агрегата. Двигатель установят на ракеты типа «Хвасонпхо-19» и следующего поколения «Хвасонпхо-20». Максимальная тяга составляет двигателя 1960 килоньютонов.

Ким Чен Ын обсудил со специалистами возможность создания специализированной базы для серийного производства новых двигателей.


Политика #Мир
