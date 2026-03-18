Статья о дебатах в России из-за «Чебурашки» вышла в NYT

Sibnet.ru
Постер фильма «Чебурашка 2»
Фото: © постер фильма «Чебурашка 2»

Газета The New York Times выпустила статью с названием «Он милый. Он обаятельный. Критики говорят, что он губит Россию» о Чебурашке — этот персонаж после выхода двух фильмов стал невольным участником дебатов об идентичности и культуре, о будущем России и ее советском прошлом.

«Популярность персонажа достигла новых высот благодаря двум художественным фильмам <...>. Однако этот успех обеспокоил некоторых влиятельных консерваторов, которые обвинили этого милого проказника в подрыве российских ценностей, разложении умов молодежи и ослаблении национальной гордости», — говорится в материале.

В статье упоминаются депутат Госдумы Андрей Макаров, заявивший, что Чебурашка — «еврей», обосновав это тем, что персонаж прибыл в СССР в ящике с апельсинами из Израиля, и философ Александр Дугин, обвинивший Чебурашку в разрушении Советского Союза.

Критиковал «Чебурашку» актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Он назвал фильм вредным кинематографическим продуктом, развращающим наших детей».

Многие россияне явно не разделяют взглядов критиков «Чебурашки», даже если считают новые фильмы намного хуже оригинальных мультфильмов, пишет NYT.

Первый фильм «Чебурашка» вышел на экраны 1 января 2023 года, а его продолжение «Чебурашка 2» через три года.

