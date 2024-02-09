Президент России Владимир Путин дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Это первый большой и серьезный разговор российского лидера с западной публикой с начала специальной военной операции на Украине.

Фото: © пресс-служба президента России

Российский лидер ответил на 60 вопросов. Беседа продлилась два часа шесть минут. Разговор в основном касался внешней политики. Главными темами стали взаимоотношения с Соединенными Штатами, конфликт на Украине и его мирное разрешение.

О желании России вступить в НАТО

Путин заявил, что Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве: «Россия ожидала, что ее возьмут в братскую семью "цивилизованных народов", ничего подобного не произошло».

Став в 2000 году президентом, Путин даже поставил вопрос о присоединения России к НАТО. Он спросил президента США Била Клинтона: «Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, как ты думаешь, это возможно?»

«Вдруг он (Клинтон, — ред.) сказал: ты знаешь, это интересно, я думаю, что да», — вспомнил Путин. «А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Ты знаешь, я разговаривал со своими, со своей командой — нет, сейчас это невозможно"», — с обидой сказал Путин.

Об обидах на Запад

«Вы же нас обманули <…> Соединенные Штаты, – обещали, что не будет расширения НАТО на восток, но это произошло пять раз, пять волн расширения», — заявил президент России.

Путин высказал несколько претензий к Западу:

— США после развала СССР проводили в отношении РФ ничем не обоснованную политику давления, в том числе затягивая Украину в НАТО.

— Руководство Соединенных Штатов по совету аналитиков планировало создать на территории России несколько квазигосударственных образований.

— США поддерживали сепаратистов и террористов на Северном Кавказе в начале 2000-х годов, несмотря на личное обещание президента Джорджа Буша-младшего не делать этого.

Фото: © пресс-служба президента России

О Байдене и Трампе

Путин заявил, что с нынешним президентом США Джо Байденом говорить ему не о чем: «Чего мне ему звонить? О чем говорить или о чем упрашивать? "Вы собираетесь поставить такое-то оружие на Украину? Ой, боюсь-боюсь, пожалуйста, не поставляйте"».

Но одна только смена президента США, по мнению Путина, не изменит отношение к России. Хотя у него хорошие отношения с Дональдом Трампом.

«Дело не в личности лидера – дело в настроениях элит. Если в американском обществе будет превалировать идея доминирования любой ценой, причем с помощью силовых акций, то ничего не изменится – только будет хуже», — пояснил Путин

Об Украине

Украина, которая ранее «вообще не существовала», была создана большевиками. По убеждению российского лидера, это искусственное государство.

Причерноморье никогда не имело к Украине никакого исторического отношения. А после развала СССР Украина «утащила с собой» все, что получила «с барского плеча» России, заявил Путин.

При этом, он считает, что Украина имеет право считать себя отдельным народом: «Я говорю, что это часть общего русского народа, они говорят: "Нет, мы отдельный народ". Ладно, хорошо. Если кто-то считает себя отдельным народом, имеет на это право».

Но нынешнюю власть на Украине Путин считает ущербной, потому что ее источником стал государственный переворот в 2014 году, когда был насильственно отстранен Виктор Янукович.

О Зеленском

«Он же пришел к власти на ожиданиях украинского населения, что он приведет Украину к миру. Он об этом и говорил – он за счет этого и победил на выборах с огромным преимуществом», — обратил внимание президент.

Но, отметил Путин, придя к власти, Зеленский понял две вещи. Во-первых, лучше не ссориться с неонацистами и националистами. А, во-вторых, Запад поддерживает тех, кто борется с Россией, – это выгодно и безопасно.

«Вот он и занял соответствующую позицию, несмотря на обещание своему народу прекратить войну на Украине. Он обманул своих избирателей», — заявил российский лидер.

О причинах СВО

Руководство США к 2022 году довело ситуацию на Украине до черты, за которой начинались разрушительные для России последствия. Триггером стал отказ Киева выполнять Минские соглашения.

«Нас просто водили за нос», — сказал Путин. «Начали еще подготовку к военным действиям. Войну начали они в 2014 году. Наша цель — прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м, это попытка ее прекратить», — подчеркнул президент России.

При этом Россия была готова к возвращению Донбасса в состав Украины. «Нет, никто этого не хотел, все хотели только с помощью военной силы решить вопрос. Но этого мы не могли позволить», — добавил президент России.

«И параллельно шло освоение этой территории натовскими военными структурами под видом различных центров по подготовке и переподготовке кадров. Там, по существу, начали создавать базы», — сказал Путин.

Он также указал на решение Киева признать русских нетитульной нацией и ограничить их в правах: «Это все в совокупности и вызвало решение прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году, вооруженным путем».

Фото: © пресс-служба президента России

О переговорах в Стамбуле

Российский лидер напомнил, что в марте 2022 года Россия была готова пойти на перемирие. Шел переговорный процесс в Стамбуле. По словам Путина, западные лидеры попросили его отвести войска от Киева. «Говорю: хорошо. Мы отвели войска от Киева», — вспомнил он.

Но после отвода войск от Киева украинская сторона «выбросила в помойку» все договоренности. Карлсон спросил у Путина, почему Украина вышла из переговоров.

«Да хрен его знает, сам не понимаю. Общая установка была. Почему-то у всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя, – от самонадеянности, от чистого сердца, но не от большого ума», — ответил он.

О новых переговорах

Путин заявил о готовности к переговорам, но Запад должен для этого созреть: «Если администрация Зеленского на Украине отказалась от переговоров, я исхожу из того, что они это сделали по указанию из Вашингтона».

«Если видят в Вашингтоне, что это неправильное решение, пусть откажутся от него, найдут какой-то предлог тонкий, не обидный ни для кого, найдут это решение», — предложил президент России.

По его словам, Россия всегда была готова работать с любым руководством Украины, в том числе прозападным.

«Рано или поздно все равно мы договоримся. И знаете что? Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — выразил уверенность Путин.