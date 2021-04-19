Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного

Задержанный пытался сбежать из-под стражи в Новосибирске, конвойный решил открыть огонь и застрелил мужчину, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции, ЧП случилось в понедельник во дворе Центрального районного суда. Из-под стражи пытался сбежать 35-летний мужчина, задержанный за преступление, связанное с оборотом наркотиков.

«Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия», – говорится в сообщении ведомства.

От полученного ранения задержанный умер в машине «скорой». По факту произошедшего в полиции назначили служебную проверку.