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Полицейский в Новосибирске застрелил бежавшего задержанного

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Задержанный пытался сбежать из-под стражи в Новосибирске, конвойный решил открыть огонь и застрелил мужчину, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По информации полиции, ЧП случилось в понедельник во дворе Центрального районного суда. Из-под стражи пытался сбежать 35-летний мужчина, задержанный за преступление, связанное с оборотом наркотиков.

«Полицейским-конвойным для предотвращения побега было принято решение открыть огонь из табельного оружия», – говорится в сообщении ведомства.

От полученного ранения задержанный умер в машине «скорой». По факту произошедшего в полиции назначили служебную проверку.

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ЧП #ЧП #Происшествия #Криминал #Силовые структуры
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