Открылся первый в Кузбассе детсад для щенков

Детский сад для щенков открыли в Кемерове, воспитанников кормят и дрессируют, сообщается в группе «ВКонтакте» дог-центра «Барбосыч».

Щенки от 3 до 6 месяцев пока их хозяева на работе могут сгрызть предметы мебели и обувь, им может быть одиноко. Поэтому в Кузбассе открыли детский сад для собак. Для щенков есть помещение площадью 25 квадратных метров.

За собаками присматривает воспитатель с 07.00. до 19.00 в будни, как и обычном детсаду. Воспитатель кормит, прививает навыки правильной игры с игрушками, а инструктор-дрессировщик по специально разработанной программе проводит занятия с малышами по базовому курсу послушания. В саду установят видеокамеры, чтобы хозяева могли наблюдать за своими питомцами.