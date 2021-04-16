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Открылся первый в Кузбассе детсад для щенков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/smberg-1543004/

Детский сад для щенков открыли в Кемерове, воспитанников кормят и дрессируют, сообщается в группе «ВКонтакте» дог-центра «Барбосыч».

Щенки от 3 до 6 месяцев пока их хозяева на работе могут сгрызть предметы мебели и обувь, им может быть одиноко. Поэтому в Кузбассе открыли детский сад для собак. Для щенков есть помещение площадью 25 квадратных метров.

За собаками присматривает воспитатель с 07.00. до 19.00 в будни, как и обычном детсаду. Воспитатель кормит, прививает навыки правильной игры с игрушками, а инструктор-дрессировщик по специально разработанной программе проводит занятия с малышами по базовому курсу послушания. В саду установят видеокамеры, чтобы хозяева могли наблюдать за своими питомцами.

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Кузбасс #Звери
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