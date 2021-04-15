АЗС загорелась в Барнауле, есть пострадавший

Автозаправочная станция загорелась в городе Барнауле Алтайского края. По предварительным данным, в ожоговый центр увезли мужчину, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В городе Барнауле в поселке Лебяжье по улице Садовая произошел пожар на АЗС, загорелись емкости с топливом. По данным МЧС, огонь распространился на площади 100 квадратным метров.

На месте работает более 80 сотрудников МЧС, порядка 25 единиц техники. Создано два боевых участка. По данным на 14.05 по местному времени (10.05 мск) открытое горение удалось ликвидировать.

По предварительным данным при возгорании пострадал один мужчина, его увезли в ожоговый центр.