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Усс прокомментировал слухи о своей отставке

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что не знает, кто и зачем распространяет слухи о его отставке.

С понедельника в местных telegram-каналах появились сообщения о возможной отставке Усса. Также анонимные каналы мессенджера сообщали о готовящейся встречи руководителя региона и президента РФ Владимира Путина.

«Встречи президента с губернаторами и другими должностными лицами освещаются на его официальном портале и по телевидению. …Что касается моего перемещения, затрудняюсь сказать, кто это придумал и зачем», — цитирует РИА Новости губернатора.

Красноярский экономический форум (КЭФ) проходит с 12 по 16 апреля в комбинированном офлайн- и онлайн-форматах. В 2020 году КЭФ был отменен из-за угрозы распространения COVID-19.

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