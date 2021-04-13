НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Недра и ТЭК #Туризм #Гео

Кузбасские подростки застряли на льдине посреди реки

Источник:
Sibnet.ru
134 0

Двое подростков в Новокузнецке пришли посмотреть ледоход и оказались на отколотой льдине, их сняли спасатели, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жители города заметили, что по реке плывет льдина, на которой находятся два человека, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС на лодке добрались до застрявших и доставили на берег, где передали полиции.

Двое 16-летних подростков рассказали полиции, что пришли на реку посмотреть на ледоход. Они находились на берегу и стояли на льдине, которая внезапно откололась и поплыла. Перепрыгнуть с нее на берег парни не успели.


Подростков доставили в отдел полиции, туда же пригласили родители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Еще по теме
Жители сибирского села напали на полицейский участок с битой
Газ взорвался на томском заводе ЖБК
Избившая врача жительница Кузбасса объяснилась
Сообщения о бомбах поступили в аэропорт Толмачево и суды
смотреть все
Кузбасс #ЧП #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Частицы космического топлива осели на МКС
СК раскрыл подробности смерти воспитанника томского интерната
Кузбасские подростки застряли на льдине посреди реки
Новосибирский суд продлил арест Виссариону и его соратникам
Самое популярное
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Юрий Гагарин появился в World of Tanks
Улучшенную The Last of Us выпустят для PlayStation 5
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
Обсуждение (0)
Отношения
Быстро и уверенно: как выучить китайский онлайн
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

ponhik78

Украинским специалистам "слава" британских учёных покоя не даёт?)))

corrector

Падают остатки ненавистного совка ! Зато кока колу можно пить 3 раза в день и джинсы с английскими...

gorec79

Русь Киевская? Откуда тогда хохлы нарисовались? Вот кто захапал Киев и прочие русские города, вот кто...

slavaynin

так вот кто чёрное море выкопал.
Sibnet.Ru