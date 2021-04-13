Кузбасские подростки застряли на льдине посреди реки

Двое подростков в Новокузнецке пришли посмотреть ледоход и оказались на отколотой льдине, их сняли спасатели, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Жители города заметили, что по реке плывет льдина, на которой находятся два человека, и вызвали спасателей. Сотрудники МЧС на лодке добрались до застрявших и доставили на берег, где передали полиции.

Двое 16-летних подростков рассказали полиции, что пришли на реку посмотреть на ледоход. Они находились на берегу и стояли на льдине, которая внезапно откололась и поплыла. Перепрыгнуть с нее на берег парни не успели.

Подростков доставили в отдел полиции, туда же пригласили родители несовершеннолетних. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.