Российский спецназ оснастят «глазом бога»

Холдинг «Росэлектроника» разработал для спецназа приборы наблюдения и разведки, позволяющие распознавать людей и машины на расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных условий, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Прибор выпускается в двух модификациях: «Сыч-ПР-С» средней дальности и «Сыч-ПР-Д» большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации, говорится в сообщении.

Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в «Сыч-ПР-Д» используется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 мкм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии три километра, а легковой автомобиль — на расстоянии четыре километра.

В «Сыч-ПР-С» применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 мкм, с дальностью обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 километра соответственно.