НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российский спецназ оснастят «глазом бога»

Источник:
Sibnet.ru
267 1
Фото: © «Ростех»

Холдинг «Росэлектроника» разработал для спецназа приборы наблюдения и разведки, позволяющие распознавать людей и машины на расстоянии нескольких километров, независимо от времени суток и погодных условий, сообщает пресс-служба «Ростеха».

Оборудование сочетает функции тепловизора, телевизора и лазерного дальномера. Прибор выпускается в двух модификациях: «Сыч-ПР-С» средней дальности и «Сыч-ПР-Д» большой дальности. Обе модификации оснащены цифровым магнитным компасом и имеют спутниковую систему навигации, говорится в сообщении.

Приборы отличаются друг от друга тепловизионными каналами: в «Сыч-ПР-Д» используется охлаждаемый тепловизор, работающий в спектральном диапазоне 3-5 мкм. Оборудование позволяет обнаружить человека на расстоянии три километра, а легковой автомобиль — на расстоянии четыре километра.

В «Сыч-ПР-С» применен неохлаждаемый тепловизионный канал, функционирующий в диапазоне 8-12 мкм, с дальностью обнаружения человека и техники 1,5 и 2,5 километра соответственно.

Еще по теме
Су-57 и С-70 «Охотник» станут смертоносной парой
США обвинили в создании биологического оружия у границ России
США провалили испытания гиперзвукового оружия
Минобороны утвердило облик нового стелс-бомбардировщика
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Техника
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новые прямые рейсы из Новосибирска появятся летом
Красноярский ТЦ эвакуировали из-за возгорания
Шланг сбил с ног пожарного и бабушку в Томске. ВИДЕО
Три человека за сутки погибли в горящих домах Забайкалья
Самое популярное
Разгоняем Windows 10: как включить максимальный режим
Стоянку с новыми грузовиками из 90-х нашли в России
Законопроект о снижении пенсионного возраста внесли в Госдуму
Китайские инвесторы покинули Россию
Обсуждение (1)
Отношения
Развить интуицию: упражнения для шестого чувства
Цвет и фасон: выбираем идеальный пиджак
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
Все статьи
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
68
Электроэнергию для россиян посчитали неоправданно дешевой
47
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
43
Эрдоган выступил за возврат Крыма Украине и ее вступление в НАТО
41
Кремль увидел в действиях Киева угрозу войны
40
Американский флот зайдет в Черное море
Sibnet.Ru