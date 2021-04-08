Россия потребовала от Словакии вернуть вакцину «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций потребовал от властей Словакии вернуть поставленную в эту страну вакцину «Спутник V», соответствующее сообщение появилось в официальном Twitter препарата.

«В нарушение существующего контракта Государственный институт по контролю лекарств обеспечил тестирование «Спутник V» в лаборатории, не входящей в сеть официальных лабораторий ЕС по контролю за лекарствами, несмотря на их доступность», — отмечается в сообщении.

Российская сторона посчитала такое решение Словакии серьезным нарушением контракта и потребовала от словацких властей вернуть поставленную партию препарата, чтобы его можно было использовать в других странах.

Первая партия российской вакцины была поставлена в Словакию в марте, решение о ее покупке принимал премьер-министр Игорь Матович. В результате его вынудили уйти в отставку, так как препарат еще не получил одобрения европейского регулятора.

Словацкие СМИ ранее сообщили, что Словацкий государственный институт контроля за лекарственными средствами исследовал закупленную партию «Спутника V» и пришел к заключению, что она не идентична той, которая получила положительный отзыв в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Россия назвала эти сообщения «фейком».