Аналитики отметили оживление на рынке труда Новосибирска

Соискатели в Новосибирске в I квартале этого года искали работу активнее, чем в прошлом году. Количество предложений от работодателей на рынке труда также увеличилось, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работы».

В топ-5 самых востребованных среди работодателей вошли специалисты из сфер: «производство, сырье, сельское хозяйство», «продажи», «строительство», «транспорт, логистика» и «автомобильный бизнес».

Это пятерка лидеров осталась такой же, как и в I квартале 2020 года, и на нее пришлось 69% от числа всех объявлений о найме работников в Новосибирске. При этом количество предложений от работодателей увеличилось в сфере производства и сельского хозяйства.

Аналитики также отмечают, что соискатели стали активнее интересоваться предложениями работодателей. Ищущие работу новосибирцы откликались на вакансии на 35% чаще по сравнению с I кварталом 2020 года.

Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель связывает рост вакансий с оживлением экономики и постепенным снижением ковидных ограничений.

Он считает, что если новых ограничений не будет, рынок труда будет расти — работодатели вернутся к привычным схемам работы, будут восстанавливать штаты и расширять деятельность.