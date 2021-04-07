Аналитики отметили оживление на рынке труда Новосибирска

Соискатели в Новосибирске в I квартале этого года искали работу активнее, чем в прошлом году. Количество предложений от работодателей на рынке труда также увеличилось, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работы».
В топ-5 самых востребованных среди работодателей вошли специалисты из сфер: «производство, сырье, сельское хозяйство», «продажи», «строительство», «транспорт, логистика» и «автомобильный бизнес».
Это пятерка лидеров осталась такой же, как и в I квартале 2020 года, и на нее пришлось 69% от числа всех объявлений о найме работников в Новосибирске. При этом количество предложений от работодателей увеличилось в сфере производства и сельского хозяйства.
Аналитики также отмечают, что соискатели стали активнее интересоваться предложениями работодателей. Ищущие работу новосибирцы откликались на вакансии на 35% чаще по сравнению с I кварталом 2020 года.
Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель связывает рост вакансий с оживлением экономики и постепенным снижением ковидных ограничений.
Он считает, что если новых ограничений не будет, рынок труда будет расти — работодатели вернутся к привычным схемам работы, будут восстанавливать штаты и расширять деятельность.
alex-daredevilМне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...
UynachalnicaДа ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...
лачиновЕсли бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....
Д. ВЗдравствуйте.Ты же как никто в курсе,что за этим к "хозяину",а не в Кремль .Или главное на публику играть...