НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Аналитики отметили оживление на рынке труда Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
213 1
Фото: © Sibnet.ru

Соискатели в Новосибирске в I квартале этого года искали работу активнее, чем в прошлом году. Количество предложений от работодателей на рынке труда также увеличилось, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы «Авито Работы».

В топ-5 самых востребованных среди работодателей вошли специалисты из сфер: «производство, сырье, сельское хозяйство», «продажи», «строительство», «транспорт, логистика» и «автомобильный бизнес».

Это пятерка лидеров осталась такой же, как и в I квартале 2020 года, и на нее пришлось 69% от числа всех объявлений о найме работников в Новосибирске. При этом количество предложений от работодателей увеличилось в сфере производства и сельского хозяйства.

Аналитики также отмечают, что соискатели стали активнее интересоваться предложениями работодателей. Ищущие работу новосибирцы откликались на вакансии на 35% чаще по сравнению с I кварталом 2020 года.

Управляющий директор сервиса Авито Работа Артем Кумпель связывает рост вакансий с оживлением экономики и постепенным снижением ковидных ограничений.

Он считает, что если новых ограничений не будет, рынок труда будет расти — работодатели вернутся к привычным схемам работы, будут восстанавливать штаты и расширять деятельность.

Тема: Делаем карьеру
Сохранить стаж: как правильно заполнить электронную трудовую
В активном поиске: как понять, что сотрудник хочет уволиться
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Половина россиян заявила о профессиональном выгорании
смотреть все
Новосибирск #Рынок труда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Иркутские синоптики предупредили о второй волне паводков
Бар XVIII века раскопали в Красноярске
Видео с тоннами мусора во дворе дома в Красноярске появилось в Сети
Жители Иркутска нашли на свалке человеческие органы
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (1)
Картина дня
Пентагон потребовал от России прояснить намерения по Украине
Эксперты объяснили падение курса рубля
ФАС объяснила подорожание топлива морозами
Причиной перекрытия Суэцкого канала оказалась человеческая ошибка
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

alex-daredevil

Мне больше интересно, где в садах или на даче можно найти место для сжигания, в 50 метров от построек...

Uynachalnica

Да ну?! Типа он сам всю прибыль в российские компании вкладывает? И яхты только российского производства...

лачинов

Если бы была возможность отказаться от одежды и еды, то и наверное и розничная торговля бы разорилась....

Д. В

Здравствуйте.Ты же как никто в курсе,что за этим к "хозяину",а не в Кремль .Или главное на публику играть...
Sibnet.Ru