НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперты объяснили падение курса рубля

Источник:
РБК
498 4
Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара впервые с середины ноября прошлого года превысил 77 рублей, несмотря на положительную динамику цен на нефть. По итогам торгов во вторник американская валюта прибавила более 60 копеек.

На курс рубля давит быстрый рост инфляции (с 4% в октябре до 5,8% в марте), из-за которого ЦБ начал повышать ключевую ставку, сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, на падение рубля играет риск введения жестких западных санкций против России. Еще один фактор — возвращение в повестку дня политических протестов на фоне предстоящих в сентябре думских выборов.

Глава Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин в числе факторов назвал также отток средств нерезидентов из рубля на фоне геополитической напряженности, а также большую рублевую ликвидность у населения.

По мнению Орловой, против рубля скоро начнет работать предстоящее начало летнего сезона — когда могут снять ограничения на поездки и население начнет активно покупать валюту.

Еще по теме
ФАС объяснила подорожание топлива морозами
Дуров впервые вошел в десятку богатейших россиян
Прибыль российского бизнеса рекордно обрушилась
Путин потребовал увеличить доходы россиян
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Инженер «Томскводоканала» потерял сознание в Думе
Подозреваемый в распространении порно директор школы ответит в суде
Новосибирские власти назвали срок сдачи нового ЛДС
Смертельное ДТП произошло на трассе под Новосибирском
Самое популярное
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 устроили шуточную демонстрацию ножа
Разработчики закроют «облегченный» PUBG
Картридж Super Mario продали за рекордные деньги
Навальный отверг предложенное лечение
Обсуждение (4)
Картина дня
Эксперты объяснили падение курса рубля
Глава МИД Украины назвал условие открытия огня по Донбассу
ФАС объяснила подорожание топлива морозами
Причиной перекрытия Суэцкого канала оказалась человеческая ошибка
Мультимедиа
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
58
Путин «обнулил» собственные президентские сроки
42
Кремль отказал Навальному в тюремных привилегиях
40
Володин призвал Украину к ответу за гибель ребенка
38
Россияне признали Путина самым красивым мужчиной
38
Навальный отверг предложенное лечение
Sibnet.Ru