Эксперты объяснили падение курса рубля

Курс доллара впервые с середины ноября прошлого года превысил 77 рублей, несмотря на положительную динамику цен на нефть. По итогам торгов во вторник американская валюта прибавила более 60 копеек.

На курс рубля давит быстрый рост инфляции (с 4% в октябре до 5,8% в марте), из-за которого ЦБ начал повышать ключевую ставку, сказала РБК главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

По ее словам, на падение рубля играет риск введения жестких западных санкций против России. Еще один фактор — возвращение в повестку дня политических протестов на фоне предстоящих в сентябре думских выборов.

Глава Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин в числе факторов назвал также отток средств нерезидентов из рубля на фоне геополитической напряженности, а также большую рублевую ликвидность у населения.

По мнению Орловой, против рубля скоро начнет работать предстоящее начало летнего сезона — когда могут снять ограничения на поездки и население начнет активно покупать валюту.