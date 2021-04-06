Жертва «скопинского маньяка» получила государственную защиту

Одна из пленниц «скопинского маньяка» Виктора Мохова Екатерина Мартынова получила государственную защиту.

Защита, о которой ранее девушка попросила Следственный комитет, распространяется на нее саму и на ее семью. «Конкретные меры просили не разглашать, но теперь я в безопасности», — уточнила Мартынова ТАСС.

Ранее Мохов публично описывал обстоятельства совершения им преступлений в интервью Ксении Собчак, при этом он заявил, что еще может «взяться» за своих жертв повторно. Он также пытался добавиться к Мартыновой в друзья в соцсети «ВКонтакте».

В своем заявлении Мартынова также просила Следственный комитет ограничить Мохова в его публичных высказываниях и активности в социальных сетях. Следователи сейчас проверяют слова маньяка.

Мохов недавно вышел из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за похищение двух девочек-подростков, которых он почти четыре года держал в подвале, регулярно при этом насилуя.