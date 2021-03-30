Кадыров подарил бойцам по Mercedes

Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спортсменов, представляющих клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes, об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня я пригласил к себе в гости дорогих младших братьев, которые добились высоких результатов в спорте. <…> Их победы на международных аренах — это самое настоящее спортивное достояние Чеченской Республики», — написал Кадыров.

Он встретился с представителями республиканского бойцовского клуба «Ахмат» — чемпионами Лиги АСА Магомедрасулом (Фродо) Хасбулаевым, Магомедом (Чаборз) Бибулатовым и обладателем двух чемпионских поясов по версиям WBC и IBF Артуром Бетербиевым.

Кадыров раздал бойцам ключи нашим чемпионам от трех автомобилей Mercedes.

В сентябре 2017 года Кадыров подарил автомобили Mercedes троим игрокам грозненского футбольного клуба «Ахмат». Презенты от Кадырова получили защитник Ризван Уциев, нападающий Заур Садаев и хавбек Магомед Митришев.