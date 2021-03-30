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Развеян миф о влиянии кваса и кефира на алкотестеры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сотрудники ГИБДД провели эксперимент, чтобы развеять популярный миф среди автомобилистов о том, что безалкогольное пиво и квас могут показать промилле на алкотестере, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Алтай.

Автоинспекторы и представители Общественной Палаты Республики Алтай купили напитки, которые находятся «под подозрением»: кефир, квас живого брожения, сильно газированный напиток «Кока-кола» и безалкогольное пиво. Кроме напитков в эксперименте участвовал прошедший в установленном порядке поверку анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе.

Перед началом испытания его участники прошли проверку на алкотестере и подтвердили свою «трезвость». После чего каждый выпил по 300-500 миллилитров предлагаемой жидкости, и по истечении 15 минут каждый вновь прошёл повторное тестирование.

«В результате все участники эксперимента убедились, что после употребления выше перечисленных напитков результаты тестирования не показывают наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе, тем самым развеяв слухи, периодически возникающие в кругу автолюбителей», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас норма допустимой погрешности в России составляет 0,3 промилле (0,16 мг/л). Прежде чем предложить водителю дунуть в алкотестер, инспектор оценивает водителя — признаками опьянения могут быть запах алкоголя изо рта, несвязная речь, неустойчивость позы. За вождение в нетрезвом виде штрафуют на 30 тысяч рублей и лишают прав на срок от полутора до двух лет.

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