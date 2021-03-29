Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки

Новую смотровую площадку запустили на Николаевской сопке в Красноярске, жители в выходные бросились на этот объект. Из-за ажиотажа они встали в пробки и не смогли припарковаться, обвинив в проблемах инфраструктуры власти.
Приехавшие посмотреть на новую достопримечательность
красноярцы столкнулись с пробками, отсутствием парковок и нормального
пешеходного подъема.
«Совершенно очевидно, что объект такого уровня
не оставят без качественной дороги. По пешеходной доступности пока вместе
думаем. Есть два базовых варианта – лестница или тротуар. Планируется решить
вопрос дороги за два года», — написала в соцсетях руководитель агентства по
развитию туризма края Юлия Верхушина.
По ее словам, предусмотрены парковки в три яруса на 60
машин. Она отметила, что, во-первых, тот ажиотаж, который случился на этих
выходных – это ситуативный спрос. Интересно было посмотреть, что же там
построили.
«Но вообще-то вряд ли сюда будут приезжать люди гулять.
Думаю, что со временем это станет площадка для особых событий и для того, чтобы
привозить сюда туристов и гостей города. Мы целенаправленно не стали строить
здесь на этом этапе визит-центр с туалетами – чтобы не увеличивать длительность
пребывания здесь людей. Приехали, посмотрели город, сфотографировались и
уехали. Это ведь не парк, а смотровая площадка», — отметила она.