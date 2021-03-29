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Красноярцы застряли в пробках ради новой смотровой площадки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © facebook.com/julia.verhushina

Новую смотровую площадку запустили на Николаевской сопке в Красноярске, жители в выходные бросились на этот объект. Из-за ажиотажа они встали в пробки и не смогли припарковаться, обвинив в проблемах инфраструктуры власти.

Приехавшие посмотреть на новую достопримечательность красноярцы столкнулись с пробками, отсутствием парковок и нормального пешеходного подъема.

«Совершенно очевидно, что объект такого уровня не оставят без качественной дороги. По пешеходной доступности пока вместе думаем. Есть два базовых варианта – лестница или тротуар. Планируется решить вопрос дороги за два года», — написала в соцсетях руководитель агентства по развитию туризма края Юлия Верхушина.

По ее словам, предусмотрены парковки в три яруса на 60 машин. Она отметила, что, во-первых, тот ажиотаж, который случился на этих выходных – это ситуативный спрос. Интересно было посмотреть, что же там построили.

«Но вообще-то вряд ли сюда будут приезжать люди гулять. Думаю, что со временем это станет площадка для особых событий и для того, чтобы привозить сюда туристов и гостей города. Мы целенаправленно не стали строить здесь на этом этапе визит-центр с туалетами – чтобы не увеличивать длительность пребывания здесь людей. Приехали, посмотрели город, сфотографировались и уехали. Это ведь не парк, а смотровая площадка», — отметила она.

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great_america

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