Лучшие игры: кто стал триумфатором BAFTA Games Awards

Лучшие игры прошедшего года выбрали на церемонии BAFTA Games Awards 2021. Итоги традиционной премии британской академии кино и телевизионных искусств удивили экспертов — абсолютным победителем оказалась игра от небольшой американской студии, опередившая громкие проекты с многомиллионными бюджетами.

Организаторы церемонии отметили важную роль компьютерных игр в непростую эпоху пандемии. По мнению жюри BAFTA Games Awards, именно игры в 2020 году смогли объединить людей.

Талант обыграл бюджеты

Главным триумфатором престижной премии стала игра Hades от студии Supergiant Games. Бюджетный проект в жанре изометрической action-RPG с элементами Roguelike по достоинству оценили эксперты и пользователи.

Hades выиграла пять из заявленных восьми номинаций: «Художественное достижение», «Лучшее повествование», «Лучший геймдизайн», «Лучшая актерская игра второго плана», а также самую престижную — «Игра года».

В основе игры лежит древнегреческая мифология — по сюжету Загрей, сын верховного бога царства мертвых Аида, пытается выбраться на поверхность из подземного мира, чтобы попасть на Олимп. Любая неудача отбрасывает его назад, но игрок при этом накапливает опыт.

Специалисты отметили, что у игры отличный визуальный стиль, великолепная музыка, прекрасный сюжет, а также необъятное количество вариантов прохождения благодаря случайной процедуре создание уровней.

Высокие продажи Hades подтверждают интерес игроков к проекту — игра уже несколько месяцев находится в топе американских и европейских чартов. Примечательно, что ранее Hades получил премию The Game Awards 2020 в номинациях «Лучшая инди-игра» и «Лучший экшен».

Студия Supergiant Games, которая получила известность после выпуска в 2011 году игры Bastion, подтвердила умение работать с мифологическими сюжетами. Им удалось создать шедевр с минимальным бюджетом, что большая редкость для современной индустрии.

Главный претендент остался вторым

Второй по числу наград на BAFTA Games Awards 2021 стала игра The Last of Us Part II. Она была лидером по числу номинаций — целых 13, что является историческим рекордом премии, но в итоге победила только в трех — «Лучшая анимация», «Лучшая актерская игра первого плана» и «Игра года по версии зрителей».

Творение студии Naughty Dog неожиданно для всех не смогло повторить успех на главной американской премии The Game Awards 2020, где игру назвали лучшей. Тогда консольный эксклюзив взял сразу семь номинаций.

The Last of Us Part II продолжает историю выживания людей после смертоносной грибковой пандемии, истребившей большую часть человечества. Главной героиней второй части стала Элли, которая повзрослела и превратилась из девочки-подростка в 19-летнюю девушку.

Фото: © кадр из игры The Last of Us Part II

Что касается остальных игр, то еще две награды забрала себе Animal Crossing: New Horizons. Этот необычный симулятор жизни от Nintendo получил приз «Игры за гранью развлечения», а также награду за лучший мультиплеер.

Kentucky Route Zero: TV Edition получила приз как «Лучшая оригинальная игра», Sea of Thieves — как «Лучшая игра-сервис», Marvel's Spider-Man: Miles Morales — «Лучшая музыка», Ghost of Tsushima выиграла номинацию «Лучший звук», Sackboy: A Big Adventure признали «Лучшей игрой для всей семьи», Dreams получила награду «За технические достижения».