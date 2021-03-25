Подруги в Омской области истязали двухлетнего малыша

Следственный комитет по Омской области завершил расследование дела об истязании двухлетнего мальчика. Обвиняемые — мать малыша и ее подруга, сообщило ведомство.

По данным следствия, в марте 2020 года жительница Омской области поссорилась с матерью, взяла своего двухлетнего сына и уехала жить к подруге. В качестве метода воспитания обе женщины использовали побои. Мальчика связывали и оставляли беспомощно лежать от получаса до шести часов.

Мать почти не кормила ребенка, не стирала его одежду, долго не меняла сыну подгузники, не купала. Вскоре, глядя на взрослых, к издевательствам присоединились и дети подруги. Годовалый и четырехлетний мальчики щипали, царапали и кусали несчастного малыша.

В августе в дом пришла контролер АО «Омскоблводопровод», увидела малыша и сообщила в полицию. Через некоторое время мать мальчика разыскали, ребенка вместе с ней положили в больницу, но она и оттуда сбежала вместе с сыном.

После возбуждения уголовного дела у женщины забрали ребенка, ограничили ее в родительских правах. Сейчас малыш воспитывается у родственников со стороны отца.

Женщинам предъявили обвинение по статье 117 УК РФ (истязание малолетнего), а матери мальчика придется отвечать и по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Вскоре дело должны передать в суд.