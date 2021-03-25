Тулеев поделился сомнениями о пожаре в «Зимней вишне»

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев написал в Instagram пост, посвященный пожару в ТРЦ «Зимняя вишня» — его до сих пор терзают сомнения о причине возгорания, также он отметил, что «это рана, которая не заживает».

«По поводу "Зимней вишни" меня до сих пор терзают сомнения. Почему пламя моментально охватило все здание?! Почему температура возгорания оказалась настолько высокой — 700 градусов? Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал Тулеев.

Он рассказал, что в пожаре погибла его племянница — 11-летняя Таня. «Вот сейчас вспоминаю об этом, и ком в горле стоит, слезы подкатывают...» — поделился Тулеев, добавив, что он по себе знает, что «самое страшное горе — это потерять собственного ребенка».

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел днем 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. К уголовной ответственности привлечены 15 человек. Тулеев ушел в отставку 1 апреля 2018 года, он возглавлял регион с 1997 года.