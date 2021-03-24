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Гроза со снегом прошла в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Гроза с градом и снегом прошла в городе Чита Забайкальского края в среду. Очевидцы сняли разгулявшуюся непогоду на видео.

Метеорологи не прогнозировали неблагоприятных погодных явлений в Забайкалье на неделе. Но в среду, по словам пользователей социальных сетей, разыгралась непогода. Резкий ветер, снег и… молнии с громом.

Снеговая гроза — редкое метеорологическое явление. Оно сопровождается ливневым снегом, ледяным дождем или ледяной крупой. 

Наиболее часто ее наблюдают в Северной Америке, на территории США и Канады. Несколько раз это явление замечали в Москве и Мурманске. А в феврале 2015 года впервые — на территории Сибири (в Новосибирске).

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