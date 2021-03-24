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Шаманы Тувы во время массового транса прогнали зиму

Источник:
Sibnet.ru
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Более 40 шаманов в Туве вместе провели обряд, посвященный дню весеннего равноденствия, они просили у духов благополучия.

Представители Управления Верховного шамана Тувы, обществ «Дух медведя», «Потомки семи шаманов», «Дух волка» и «Дух медведя» и практикующие в одиночестве шаманы вместе провели ритуал. Шаманы вошли в транс и обратились к духам, где просили у них благополучия и здоровья жителям Тувы.

«Люди должны приходить к месту обряда с подношениями духам. Духи это любят и готовы помочь. Нужно также заботиться о стариках и детях. Им помощь земли обязательно пойдет на пользу», — сказал во время ритуала Верховный лама России и Тувы Кара-оол Допчун-оол.


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