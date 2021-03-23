Samsung представила новую линейку мониторов

Компания Samsung представила линейку мониторов 2021 года для домашнего и офисного применения. Всего в списке двенадцать моделей, которые относятся к трем сериям — S8, S7 и S6.

Новинки имеют разрешение не ниже QHD, размер диагонали варьируется от 24 до 34 дюймов, заявлена поддержка технологии HDR 10. Мониторы воспроизводят более миллиарда цветов, охват цветового пространства sRGB составляет 99%.

Большинство моделей получили эргономичные поставки с возможностью настройки высоты, наклона и вертикальной ориентации экрана. Также устройства снабжены технологией автоматической регулировки яркости и уменьшения интенсивности синего цвета для защиты глаз.

Мониторы серии S7 и S6 поддерживают технологию AMD FreeSync, которая обеспечивает адаптивную синхронизацию частоты обновления для плавной картинки. Кроме этого, некоторые модели получили разъемы USB для зарядки внешних устройств.