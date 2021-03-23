Синоптики сообщили, каким будет конец марта в Сибири

Вторая декада марта была теплой, температура держалась на отметке на несколько градусов выше нормы. Последняя декада также не будет холодной, сообщила руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

«В последней декаде марта в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях температура будет превышать норму на 2-4 градуса», — сообщила Лапчик.

По ее словам, в целом весь март был теплым, с температурным фоном выше нормы. О том, каким будет лето, синоптики пока не говорят — прогноз разработают в ближайшие дни.

Но руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра предупредила, что долгосрочные прогнозы работают с точность 60-70%. Более точно синоптики могут определить погоду на 10 дней, а максимум — на месяц вперед.